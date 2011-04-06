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ASKERİ YARGITAYIN 97. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ  ANKARA (A.A)

06 Nisan 2011 13:41

-ASKERİ YARGITAYIN 97. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ  ANKARA (A.A) - 06.04.2011 - Askeri Yargıtay Başkanı Hakim Tuğgeneral Hasan Dengiz başkanlığındaki heyet, Askeri Yargıtayın kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.  Tuğgeneral Dengiz ve beraberindekiler, Ulu Önder Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu.  Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Tuğgeneral Dengiz, deftere şunları yazdı:  ''Ulu Önder Atatürk,  Askeri Yargıtay Başkanı olarak kuruluşumuzun 97. yıl dönümünde büyük bir özlemle huzurundayız.  En değerli emanetin Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçilerinden olan Askeri Yargıtay, Atatürkçü düşünce sisteminin yol göstericiliğinde, hukukun üstünlüğü, doğruluk, tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde görevini sürdürmektedir.  Senden aldığımız güçle, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasına, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti kurallarına bağlılıkla, hedef gösterdiğin çağdaş uygarlık yolunda kararlılıkla ilerlerken manevi huzurunda şükran ve saygıyla eğiliyoruz.''

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