Askeri yapılanma duruşmasında sanıklara ek süre verildi

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmanın askeri ayağında, haklarında 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 6\'sı tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklar ve avukatları savcının hazırladığı mütalaaya ilişkin son olarak savunma yapmak üzere ek süre istedi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'deki davanın bugün görülen 4\'üncü duruşması 2’inci oturumuna, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\', ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs\', ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs\' suçlarından haklarında 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar Manisa eski Merkez Komutan vekili Albay Murat Yılmaz, Manisa 8. Piyade eski Alay Komutanı Albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski yarbay Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmen İlhan Gözüyukarı ile tutuksuz sanıklar eski üsteğmen Tarık Demirtaş ile eski astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat ile avukatları ve sanıkların yakınları katıldı. Duruşma, Cumhuriyet Savcısı’nın mütalaasını okumasıyla başladı. 1 buçuk saat süren mütalaa okuma işleminin ardından Mahkeme Başkanı, savunma yapmaları için avukatlara söz hakkı verdi. Avukatların tahliyeye yönelik taleplerini yapmalarının ve mütalaya karşı savunma için ek süre istemelerinin ardından, duruşmaya yarım saat ara verildi. Verilen aranın ardından tutuklu ve tutuksuz sanıklar tahliyelerine ilişkin savunma yaptı.

“DARBENİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIM\"

Tutuklu sanık Murat Yılmaz savunmasında askeri darbeyi kabullenmeyen bir yapısı olduğunu belirterek, \"Ben 12 Eylül darbesini hayatımın gençliğinde gören ve çözüm olmadığını o gün darbeyi yapanları alkışlayanların daha sonra yargılandığını gördüm. Gerek bu darbenin FETÖ’cüler tarafından yapıldığını anladığımda, gerek emir komuta zinciriyle gelmiş olsa da darbecilerin karşısında durur yargılanmayı tercih ederdim. Tahliyemi talep ediyorum.\" dedi. Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, mütalaaya karşı savunma için, sanıklara ve avukatlara ek süre verilmesine karar verdi. Duruşmayı 19 Mart gününe erteledi.

İDDİANAME

Manisa\'da FETÖ\'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar eski Manisa merkez tugay komutan vekili albay Murat Yılmaz albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski yarbay Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmen İlhan Gözüyukarı, astsubay Tarık Demirtaş ile eski astsubay Ferdi Yörüyen ve eski üsteğmen Yunus Bayat hakkında \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs\', \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs\' suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Ayrıca örgütün bölge talebe mesulü olduğu iddia edilen Gözüyukarı ve FETÖ\'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonla iletişime geçtiği öne sürülen Bayat hakkında \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçlamasıyla 15\'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.