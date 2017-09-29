Askeri vuran uzman çavuşun cezasına 'tahrik' indirimi

Isparta'nın Yenişarbademli İlçesi'nde askerlik yapan er 20 yaşındaki Birkay Çetinkaya'yı tabancayla vurup yaraladığı için 16 yıl hapse mahkum edilen uzman çavuş Mustafa Küçük'ün cezası "tahrik hükmü" uygulanmadığı gerekçesiyle bozuldu. Yerel mahkeme Küçük'ü cezasını 12 yıl 1 aya indirdi.

Yenişarbademli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan Mustafa Küçük, burada askerlik yapan er Birkay Çetinkaya ile 27 Ocak 2013 günü saat 18.00 sıralarında iddiaya göre kaloriferlerin düzgün yakılmadığı gerekçesiyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran uzman çavuş Küçük, askere ateş etti. Göğüs bölgesine 1, bacağına 2 mermi isabet eden er Birkay Çetinkaya, Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatla yaşama döndürüldü.

Yargıtay bozdu

Uzman çavuş Mustafa Küçük hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı. Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 22 Nisan 2015 tarihinde görülen karar duruşmasında Mustafa Küçük 16 yıl 10 ay hapse mahkum edildi. İskenderun Cezaevi'nde bulunan Mustafa Küçük cezaya itiraz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanık hakkında tahrik hükümlerini uygulanmadığını belirterek kararı bozdu.

Davaya yeniden bakan Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi, TCK 29'uncu Maddede yer alan tahrik hükmü gereği Mustafa Küçük'ün cezasını 12 yıl 1 aya indirdi.