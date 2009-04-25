Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bir askeri üste, 3'ü çocuk 7 kişinin cesedi bulundu.



Başsavcılık makamından yapılan açıklamada, Fort Tiuna askeri üssündeki bir apartman dairesinde, orduda görevli bir çavuş, eşi ve 3 çocuğu ile komşuları olan çavuş ve sevgilisinin cesedinin bulunduğu bildirildi. Cesetlerin yanında, bu kişilerin ölümüne sebep olan olayların anlatıldığı bir mektup bulunduğu belirtildi ancak bu olaylar konusunda bilgi verilmedi.



Polis yetkilileri, ölüm sebeplerinin araştırıldığı ve zehirlenme ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

