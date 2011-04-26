-ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ PİLOTLAR KURTULDU ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait bir F-4/2020 uçağının bugün saat 14.13'te eğitim uçuşu için Eskişehir meydanından kalkış esnasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle üs sınırları içerisinde düştüğünü, uçakta bulunan iki pilotun uçağı paraşütle emniyetle terk ettiklerini, pilotların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada şunlar kaydedildi: ''1'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait bir adet F-4/2020 uçağı bugün saat 14.13'te eğitim uçuşu için Eskişehir meydanından kalkış esnasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle üs sınırları içerisinde düşmüştür. Uçakta bulunan iki pilot, uçağı paraşütle emniyetle terk etmişlerdir. Pilotların sağlık durumu iyi olup her iki pilot kontrol amacıyla hastaneye kaldırılmıştır. Kaza ile ilgili inceleme ve araştırma faaliyetleri devam etmektedir.''