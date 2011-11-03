Askeri uçak düştü: 2 Pilot şehit



T24 - Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı, bugün Konya'da eğitim uçuşu sırasında düştü,

Pilot Binbaşı Serdar Kandemir ve Pilot Üsteğmen Engin Kayadibi şehit oldu



1'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'na bağlı Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üssü'nden eğitim uçuşu için havalanan F-4E tipi uçağı, saat 10.38'de kent merkezine 21 kilometre uzaklıktaki Karakaya Köyü semalarına geldiğinde henüz bilinmeyen nedenle irtifa kaybetmeye başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin atık su kanalının geçtiği kesimde tarlaya çakılarak alev topuna dönen uçağın parçaları geniş alana dağıldı.



Pilotlar kurtulamadı



Radikal gaztesinde yer alan habere göre, kazanın hemen ardından 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan arama- kurtarma helikopteri kısa sürede enkazın bulunduğu yere ulaştı. Yapılan ilk incelemede uçaktaki binbaşı ve üsteğmen rütbesindeki 2 pilotun da paraşütle atlamaya fırsat bulamadan şehit olduğu belirlendi.Jandarma uçağın enkazını güvenlik çemberine alırken, teknik araştırma yapmak üzere kazı kırım ekibi bölgeye sevk edildi. Şehit pilotların cenazeleri de enkazdan alınarak helikopterle üsse götürüldü.







Görgü tanıkları uçağın düşmöe anını anlattı





Tarlasına buğday ekerken uçağın düştüğünü gördüğünü söyleyen köylülerden Fuat Keskin, "Birden gürültü duyduk. Uçak adeta alev topu gibiydi. Parçaları etrafa saçılmıştı. Hemen jandarmaya bildirdik. Kısa bir süre sonra askeri helikopter olay yerine geldi" dedi.Çift sürerken olayı gördüğünü söyleyen Celal Karapınar da, "Birden bir gürültü duydum. Ardından toz bulutu gördüm. İlk etapta korkup uzaklaştım. Ardından enkaz alına gittiğimde uçağın parçalandığını ve pilotların şehit olduğunu gördüm" diye konuştu.





Genelkurmay açıklması





Genelkurmay Başkanlığı'ndan kazayla ilgili açıklamada şöyle denildi:"Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir F-4 uçağı 03 Kasım 2011 Perşembe günü saat 10:38'de eğitim uçuşu esnasında, Konya'nın 21 kilometre kuzeydoğusunda henüz bilinmeyen bir nedenle düşmüştür. Kazada, uçakta bulunan iki pilot subayımız şehit olmuştur. Olayın meydana geliş nedeni, kaza kırım heyeti incelemesi sonucunda açıklığa kavuşacaktır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli aileleri, silah arkadaşları ve yüce milletimize başsağlığı dileriz.









