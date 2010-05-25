Askeri uçak düştü!

T24- Samandıra'daki askeri üsten havalanan eğitim uçağı, Samandıra Abdurrahman Gazi Mahallesi Bedir Caddesi Sırat Sokak üzerinde seyrettiği sırada aniden alçalmaya başladı.
Ntv'de yer alan habere göre, elektrik tellerine çarpan uçak, sokak ortasına ters dönerek düştü.
Uçakta bulunan 3 teğmenden birinin kolu kırıldı. Subaylar GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı'na sevk edildi.
Olay yerinin çevresi güvenlik çemberi içine alınırken; itfaiye tedbir olarak uçağa köpük sıktı.
Ekipler uçağın enkazını kaldırma çalışmalarına başladı. Enkazın kaldırılmasında askeri vinç görev yapıyor.