Askeri uçağın New York'ta alçaktan uçmasına ret

Amerikan Donanmasına bağlı bir keşif uçağının New York'ta alçaktan uçmasına izin verilmedi.



Yine bir Amerikan jetinin nisan sonunda fotoğraf çekmek amacıyla New York'ta alçaktan uçması yüzünden insanların 11 Eylül saldırılarını hatırlayıp paniğe kapılması üzerine bu kez donanmanın keşif uçağına izin verilmediği açıklandı.



New York'ta geçen ay alçaktan uçarak halk arasında "11 Eylül korkusuna" yol açan uçakların katıldığı tatbikata onay veren Beyaz Saray askeri yetkililerinden Louis Caldera istifa etmişti.