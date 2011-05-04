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ASKERİ TİMLER OPERASYON BAŞLATTI KASTAMONU (A.A)

04 Mayıs 2011 22:04

-ASKERİ TİMLER OPERASYON BAŞLATTI KASTAMONU (A.A)- 04.05.2011 - Kastamonu'da güvenlik güçlerine saldırıda bulunan teröristlere karşı askeri timler operasyon başlattı. Edinilen bilgiye göre Kastamonu-Çankırı karayolunun 25. kilometresindeki Ilgaz Dağı Soğuksu mevkisinde, Başbakanlık otobüsüne eşlik eden trafik eskortuna düzenlenen saldırı nedeniyle askeri tim bölgede operasyon başlattı. Bir polisin şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanabilmesi için bölge çembere alındı. Bölgeye sevk edilen askeri timler, saldırganların yakalanabilmesi için bölgeye giriş ve bölgeden çıkışları kontrol altına aldı.

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