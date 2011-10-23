Askeri tesislerde hasar yok!

T24

Genelkurmay Başkanlığı, Van ve civarında meydana gelen deprem haberinin alınmasının ardından deprem bölgesine yardım için doğal afet/kurtarma birliklerine bölgeye gitmeleri için emir verildiğini açıkladı.Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığından bir Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) Taburu ve Jandarma Genel Komutanlığından bir Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) Taburunun deprem bölgesine gönderildiği belirtildi.TSK, Başbakanlık'ın talebi üzerine ilk aşamada Diyarbakır’dan bir Casa uçağı, Ankara’dan iki nakliye uçağının yardım çalışmalarına tahsis edildiğini duyurdu.Genelkurmay, deprem sırasında TSK kışla ve tesislerinde herhangi bir can kaybı olmadığını bazı askeri binalarda hafif hasarlar meydana geldiğini de vurguladı.