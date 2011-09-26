Askeri temaslar ABD’yi bile endişelendirdi

T24 - Türkiye ile Çin askeri heyetleri arasındaki ilişkiler artarak devam ediyor. Çin Özel Kuvvetler’den bir heyet Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti







Milliyet gazetesinden Meriç Tafolar'ın haberine göre; Türkiye ile Çin arasında geçtiğimiz yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’ni endişelendirecek boyutlarda gelişen askeri ilişkilerin hızlanarak sürdüğü öğrenildi. ABD ile Türkiye arasında terörle mücadele ve radar üssü kurulması gibi konularda yakınlaşan ikili ilişkilerin devam ettiği bir dönemde, Çin Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli bir heyetin Türkiye’de bir dizi temasta bulunduğu kaydedildi.



Çinli heyetin Kirazlıdere’de bulunan Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi’ni ziyaret ettiği öğrenilirken, diğer temasları gizli tutuldu. Askeri kaynaklar ikili anlaşmalar çerçevesinde işbirliğinin süreceğini bildirdi.

ABD bilgi istedi



Askeri kaynaklar, Çin ile Türkiye arasındaki askeri ilişkilerin imzalanan ikili anlaşmalar ve iyi niyet ziyaretleri çerçevesinde devam edeceğini vurguladı.



Geçen yıl Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nda görevli komandolar ile Türk komandoları Isparta’daki Dağ ve Komando Okulu’nda ortak eğitim tatbikatı gerçekleştirmiş, Çin Hava Kuvvetleri’ne ait Rus yapımı Mig-29 ve Su-27 savaş jetleri de Türk savaş jetleriyle Konya’da ortak eğitim yapmıştı. ABD, savaş jetlerinin ortak eğitimine ABD yapımı F-16’ların katılmasına izin vermemiş ve ikili eğitim programına ilişkin detaylı bilgi talep etmişti.

Türkiye’de eğitim



NATO’ya ait radar üssünün Kürecik’te kurulmasına karar verilmesi, İsrail ile gerilen ilişkiler ve PKK’ya karşı kullanılmak üzere ABD’ye ait insansız hava aracı Predator’lerin alımında sona yaklaşıldığı bir dönemde Çin ile ilişkilerin de üst düzeyde sürdürülmesi dikkati çekti.



Temmuzda Çin Silahlı Jandarma Kuvvetleri’ne ait bir grup, Türkiye’de eğitim programına katılmıştı. Nisanda ise Jandarma Genel Komutanı olarak görev yaptığı dönemde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Çin’e resmi bir ziyarette bulunmuştu. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Moğolistan’ın katılımıyla “Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı”na yönelik çalışmalara Çin’in de katılabileceği ileri sürülüyor.