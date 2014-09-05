Askeri teçhizat Erbil'e ulaştı



Kuzey Irak'ta İslam Devleti örgütüne karşı mücadele eden Kürtlere Almanya'dan ilk askeri yardımlar gönderildi. İlk aşamada askeri teçhizatlar Bağdat'a ulaştı. Gönderilen yardımlar Bağdat'ta kontrolden geçirildikten sonra Erbil'e yollandı. Malzemeler burada gün içerisinde Kürtlere teslim edilecek. Ancak ilk nakliye uçağında silah bulunmuyor. Yaklaşık 9 bin 500 parçadan oluşan malzemeler arasında muharebe miğferleri, telsis cihazları, dürbün ve kurşun geçirmez yelekler yer alıyor.

Sırada silah sevkiyatı var

Önümüzdeki günlerde de silah sevkıyatına başlanması bekleniyor. Kuzey Irak'a gönderilecek silahlarla ilgili Alman İrtibat Subayı Binbaşı Florian R. Deutsche Welle'ye bilgi verdi. Silahların Almanya'da sayıldıktan sonra uçağa yükleneceğini, seyahat boyunca bir askerin sürekli uçakta bulunacağını belirten Binbaşı R., aynı şekilde Erbil'de de peşmergelere yine sayılarak teslim edileceğini söyledi. Böylece güvenlikle ilgili bir sıkıntının yaşanmayacağını vurgulayan Florian R., "Acaba silahlar terör örgütlerinin eline geçer, amaç dışı kullanılabilir mi?" şeklinde endeşileri olanları da bu sözleriyle rahatlattı.

Florian R, "Daha sonraki nakliyatla gelecek silahlar, şimdi teçhizatlarda olduğu gibi doğrudan peşmergelere teslim edilecek. Bölgede çok iyi ve önemli görüşmeler yaptık ve 'Peşmerge Bakanlığı' diye adlandırılan kurumla ilgili olumlu kanaatler edindik. Bu bakanlığı Kürdistan Özerk Bölgesi'nin Savunma Bakanlığı gibi de görebiliriz. Teçhizat ve silahlar Peşmerge Bakanlığı'na bağlı lojistik birimlerince alınıp bir depoya götürülüyor. Bu depoya biz de girip çıkabiliyoruz. Yani peşmergelerin silahı depoya götürüp götürmediklerini denetleyebiliyoruz. Hatta depodan neyin, ne zaman çıkarıldığını bile biliyoruz" diye konuştu.

Peşmergeler Almanya'dan gönderilen silahları yeterince tanıyor mu? Kullanmakta bir sıkıntı olabilir mi? Binbaşı Florian R., silahların doğru ve güvenli şekilde kullanımı konusunda peşmerge güçleriyle görüşmeler yaptıklarını belirtti. Ancak şu anda Alman ordusunun silahların kullanımları konusunda peşmergelere eğitim verecek personeli de bölgeye gönderip göndermeyeceği kesinlik kazanmadı. Ama peşmergelerin Almanya'da da eğitilebilecekleri bir dizi alternatif görüşüldü. Alman binbaşı gönderilen silahları kullanamayan birliklere teslim etmenin doğru bir yol olmadığını belirterek, özellikle Alman malı Milan silahlarının özel eğitim gerektirdiğinin altını çizdi.

Dağıtım denetimli olacak

Bölgeye gönderilen silahların güvenli bir şekilde hedefine ulaşması için önlemler alındı. İrtibat Subayı Binbaşı Florian R. güvenlikle ilgili "Elbette her silahın peşine bir Alman askeri takıp, kimin hangi silahı nereye götürdüğünü denetleyemeyiz. Ama elimizdeki belgelere bakıp depodan neyin nereye gittiğini anlayabiliriz" dedi.

Almanya'nın bölgedeki 6 irtibat subayından biri olan Binbaşı Florian R. daha önce silah sevkiyatına başlayan İngiliz subaylarıyla sürekli bağlantı halinde olduklarını belirterek nelerin gerekli olduğu konusunda sıkı bir istişare ortamının bulunduğuna işaret etti.