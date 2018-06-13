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Askeri servis aracının çarptığı yaya, hayatını kaybetti

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de yolun karşısına geçmeye çalışırken askeri personeli taşıyan servis midibüsünün çarptığı emekli Ali Sezer (82) yaşamını yitirdi

13 Haziran 2018 16:33

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de yolun karşısına geçmeye çalışırken askeri personeli taşıyan servis midibüsünün çarptığı emekli Ali Sezer (82) yaşamını yitirdi. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Tunceli-Elazığ karayolu Atatürk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Askeri personeli taşıyan zırhlı servis midibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Sezer\'e çarptı. Belediyeden emekli olan Ali Sezer, ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Sezer, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Kazanın ardından servis aracının sürücüsü gözaltına alınarak Tunceli Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Soruşturma kapsamında bölgedeki MOBESE kameralarının görüntüleri de incelemeye alındı.

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