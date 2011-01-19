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ASKERİ SERVİS ARACI DEVRİLDİ: 2 ŞEHİT, 16 YARALI ADIYAMAN (A.A)

19 Ocak 2011 12:17

-ASKERİ SERVİS ARACI DEVRİLDİ: 2 ŞEHİT, 16 YARALI ADIYAMAN (A.A) - 19.01.2011 - Adıyaman'da askeri servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 16 kişi yaralandı. İl Jandarma Komutanlığı'na ait askeri servis aracı, Adıyaman-Gölbaşı karayolu 13. kilometresinde devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.  Olay yerinde yapılan ilk incelemede kimlikleri açıklanmayan 2 askerin şehit olduğu, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların Adıyaman ve 82. Yıl Devlet Hastanelerine kaldırıldığı belirtilirken, 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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