-ASKERİ SERVİS ARACI DEVRİLDİ: 2 ŞEHİT, 16 YARALI ADIYAMAN (A.A) - 19.01.2011 - Adıyaman'da askeri servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 16 kişi yaralandı. İl Jandarma Komutanlığı'na ait askeri servis aracı, Adıyaman-Gölbaşı karayolu 13. kilometresinde devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede kimlikleri açıklanmayan 2 askerin şehit olduğu, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların Adıyaman ve 82. Yıl Devlet Hastanelerine kaldırıldığı belirtilirken, 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.