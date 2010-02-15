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Askeri savcıyla 'Kafes' konuşuldu

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli bir askeri savcı, Cumhuriyet savcılarından Ercan Şafak ile makamında görüştü.

15 Şubat 2010 02:00

T24 - Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli bir askeri savcı, ''Kafes Eylem Planı'' soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcılarından Ercan Şafak ile makamında görüştü.

Askeri bir araçla, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen askeri savcı, ''Ergenekon'' ve ''Kafes Eylem Planı'' soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet savcılarından Ercan Şafak ile bir araya geldi.

Adliye çıkışında, elinde ''Amirallere suikast'' iddianamesinin soruşturma numarası yazılı bir zarf olduğu görüllen savcıyı, akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı ile görüştüğü savcı Şafak uğurladı.

Çolakkadı, basın mensuplarının, ''Askeri savcının gelişinin nedeni'' ile ilgili sorusuna, ''Adliye çıkışında askeri savcı ile asansörde karşılaştık'' diye yanıt verdi.

Askeri savcı ile savcı Şafak'ın, ''Kafes Eylem Planı'' soruşturmasıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundukları öğrenildi.

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