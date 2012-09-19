Askeri Savcılık: Türk jetini uluslararası sahada füze düşürdü

Genelkurmay Askeri Savcılığı, uçakta teknik bir arıza bulunduğuna ve bu nedenle düştüğüne yönelik herhangi bir bulgu tespit edilmediğini açıkladı. Savcılık, Suriye hava savunma unsurları tarafından atılan füzenin uçağın sol arka tarafında patladığını belirtti.

Genelkurmay Askeri Savcılığı, askeri uçağın düşürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, ''Kaza kırım inceleme raporunda sonuç olarak; uçağımızın Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında uçarken, Suriye hava savunma unsurları tarafından atılan füzenin uçağın sol arka tarafında patlayarak blast etkisi yaratması sonucunda, uçağın ve pilotların uçuş şartlarını sağlayamayacak şekilde etkilenmesi nedeniyle uçağın sola dönüşle irtifa kaybedip, sola hafif yatışlı ve burun yukarı pozisyonda suya çarptığı kanaati belirtilmiştir'' ifadelerine yer verdi.

'Enkaz parçalarında füze izi'

Savclıık, enkaz parçalarının 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'nda metalurjik incelemeye tabi tutulduğunu, parçalar üzerinde füze yakıtlarında oksitleyici ve harp başlıklarında ana malzeme olarak kullanılan potasyumklorat bileşiğine ait olduğu değerlendirilen partiküller tespit edildiğini bildirdi.

'Füze yayınlarından sinyal alındı'

Açıklamada, düşürülen askeri uçağın radar ikaz alıcısı kayıtlarında yapılan incelemede füze yayınlarından sinyal alındığının belirlendiği ifade edildi.

'Uluslararası hava sahasında düşürüldü'

Savcılık, 22 Haziran'da düşen uçağın uluslararası hava sahasında Suriye sınırına paralel 7 bin 400 feet irtifa, 30 knot süratte, 211 başta uçarken istikrarlı uçtuğu en son nokta olan 35.48.2 kuzey, 35.33.21 doğu koordinatında soldan ani bir dönüşte irtifa kaybederek Suriye kara kıtasına 8.6 deniz mili mesafede saat 11.57 C'de Suriye kara sularında 35.48.26 kuzey, 35.37.59 doğu koordinatında denize düştüğünün tespit edildiğini açıkladı.