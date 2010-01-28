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Askeri savcılık Poyrazköy iddianamesini talep etti

Askeri savcılık, incelemek üzere 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Poyrazköy iddianamesini talep etti.

28 Ocak 2010 02:00

 T24- Askeri savcılık, incelemek üzere 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Poyrazköy iddianamesini talep etti.

Askeri Başsavcılık, Poyrazköy’deki kazılara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame ve eklerini İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nden istedi. Askeri Başsavcılık, bugün faksla yolladığı talep yazısına kendilerinin yürüttüğü bir soruşturmayı gerekçe gösterdi. Mahkemenin iddianameyi ve eklerini askeri savcılığa göndereceği öğrenildi.

ÖZEL HAYAT EKLERDEN ÇIKARILACAK-

Öte yandan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianamenin 24 ek klasörünü CD ortamına aktarıp taraflara dağıtacağı belirtildi. Ancak görevlendirilen bir hakimin dava ile ilgisi olmayan özel hayata ilişkin konuları eklerden ayırıp, CD’ye koymayacağı öğrenildi.


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