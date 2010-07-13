Askeri savcılık Çiçek'i suçlu buldu

T24 - TSK'daki iddianamede, irtica belgesinin hazırlayıcısı ve sızdıranı olarak Albay Çiçek gösterildi. Çiçek'in belgeyi YAŞ'ta terfi edemeyince hazırlamış olabileceği yer aldı...



Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sürpriz gelişme. İrtica ile Mücadele Eylem Planı ile ilgili askeri soruşturmada çarpıcı sonuca varıldı. Genelkurmay Askeri Savcılığı, eylem planının Kurmay Albay Dursun Çiçek tarafından hazırlandığı tespitini yaptı. Askeri mahkemece de kabul edilen iddianamede Çiçek'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihracı da istendi. İddian a m e d e ayrıca Albay Çiçek'in bu planı hazırlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin komuta kademesine yönelik güven hissini yok etmeyi hedeflediği de savunuldu. İddianamede ilginç bir ayrıntı da dikkati çekiyor. Halen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı konuda yargılamaları süren 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in bu olayda mağdur oldukları tespitinde bulunuldu. SABAH'ın ulaştığı ve Genelkurmay Askeri Başsavcısı Albay Yavuz Şentürk'ün imzasını taşıyan 12 Mayıs 2010 tarihli 53 sayfalık iddianameden bazı bölümler şöyle:



PLANI DURSUN ÇİÇEK HAZIRLADI: "İrticayla Mücadele Eylem Planı" başlıklı yazıyı hazırlayarak, Dursun Çiçek'in görevi kötüye kullanmak suçunu işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu'nun (ASCK)144. maddesi delaletiyle TCK'nın 257/1'nci ve 53'ncü maddeleri uyarınca cezalandırılmalıdır.



SIZDIRILMASINA NEDEN OLDU: Çiçek; yazıyı, belirlenemeyen bir şekilde bazı kişiler aracılığıyla basında yer alarak aleniyete kavuşmasını sağlamak suretiyle, astlıküstlük münasebetlerini zedeleme suçunu işlemiştir. Bu nedenle ASCK'nın 95/4 ve TCK'nın 53. maddeleri uyarınca cezalandırılmalıdır.



TSK'DAN İHRAÇ EDİLMELİ: Hükmedilecek hapis cezasının süresine göre veya takdiren, şüpheli ASCK'nın 30'uncu maddesi uyarısınca Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarılmalıdır.



İDDİALAR KABUL EDİLEMEZ: Yazıda öngörülen ve gerçekleşmesinin planladığı iddia edilen faaliyetlerin, hiçbir Türk vatandaşı tarafından kabul edilmesi mümkün olmadığı gibi içerisinden çıktığı milletinin bir parçası olan TSK'nın hiçbir mensubu tarafından da kabul edilmeyeceği açıktır.



HEDEF KOMUTA KADEMESİ: Sabit olan eylemiyle şüphelinin, Türk Silahlı Kuvvetler Personeli'nin, komuta kademesine olan güven hissini yok etmeyi amaçladığı kanaatine varılmıştır.



TSK İLE MİLETİN ARASI AÇILMAK İSTENİYOR: Ülkemizde son dönemde yaşanan gelişmeler birarada değerlendirildiğinde, bu yazının tamamıyla milletimiz ile ordusunun arasını açmak, milletin gözünde TSK'nın itibar ve güvenirliliğini azaltmak amacıyla hazırlandığına ilişkin güçlü bir kanaat ortaya çıkmıştır.





Yürüyen davada sanık değil mağdur oldular



İddianamede, halen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı iddialarla yargılanan 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in bu olayda mağdur oldukları tespitinin yapılması dikkat çekti. İddianamede bu konuda şunlar ifade edildi : "Şüphelilerin atılı suçları işleyip işlemediği yapılacak kovuşturma sonucunda mevcut deliler adil, tarafsız ve bağımsız bir şekilde değerlendirileceğinden kuşku bulunmayan mahkemece verilecek kararda ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte aralarında muvazzaf askeri personelin, bir cumhuriyet başsavcısının, milli istihbarat teşkilatı personelinin bulunduğu şüphelilerin suçlanması ve haklarında kamu davası açılması aşamasına gelinmiş olması ile kişiler yönünden mağduriyet oluşturma unsurunun gerçekleştiği kabul edilmiştir."





Terfi edememe sendromu



İddianamede Taraf Gazetesi'ndeki haber ve yorumlardan hareketle TSK'da terfi edemeyen personelin bu gazeteye bilgi ve belge gönderdiğine ilişkin tespite de yer verildi. Çiçek'in de 2007'de Yüksek Askeri Şura toplantısında terfi edemediği, kızgınlık ve kırgınlık sonucu TSK'yı zor durumda bırakmak için böyle bir yazı hazırlayıp yayınlanmasını sağlamış olabileceğine dikkat çekildi. İddianamede Dursun Çiçek'in bir dönem görev yaptığı 3. Bilgi Destek Şubesi'nin görev ve ilgi alanı içinde "İrticai faaliyetlerle ilgili konuların" bulunduğu vurgulanması dikkat çekti. İrtica ile Mücadele Eylem Planı'nın askeri hiyerarşi ve Genelkurmay dışında Çiçek tarafından görev, yetki ve sıfatları kullanılarak hazırlandığı kanaati belirtildi.





