Askeri savcı Üçok tutuklandı!

Ergenekon iddianamesinde de yer alan İP-Karargah Evleri soruşturmasını yürüten askeri savcı Albay Ahmet Zeki Üçok, sahte çürük raporu operasyonu kapsamında tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlar Şubesi ekiplerince düzenlenen bir operasyonda, sahte çürük raporu hazırladıkları öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılar arasında, İP-Karargah Evleri soruşturmasını yürüten Savcı Albay Ahmet Zeki Üçok'da yer aldı.

Zanlılar arasında, askerlik şubesinde çalışan 2 sivil memur ile emekli askerlerinde bulunduğu da öğrenildi.

Albay Üçok ve beraberindeki kişiler, savcılık sorgusunun ardından 'suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olmak ve yağmaya azmettirmek' suçlarından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Albay Üçok'un tutuklanmasına karar verildi.

Aynı operasyonda gözaltına alınan 13 kişinin ise pazar günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Üçok, Ergenekon iddianamesinde de yer alan İP-Karargah Evleri soruşturmasını yürütüyordu. İddianamede, İşçi partili sanıkların bu evlerde TSK mensubu kişiler ile gizli toplantılar yaptığı öne sürülüyor.



DTP'li Demirtaş'ın hapsini istemişti

Üçok, sahte çürük raporu davasında yargılanırken askere alınan eski DTP Genel Başkanı Nurettin Demirtaş'ın 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden isimdi.

Üçok'un ismi Ergenekon operasyonu kapsamında yürütülen Karargah Evleri soruşturmasında da geçmişti.

Üçok'un o soruşturmayı örtbas ettiği iddiaları vardı. Ayrıca Üçok'un yüksek miktardaki malvarlığını, haksız kazançla elde ettiği iddiaları da kamuoyuna yansımıştı.

Soruşturma devam ediyor, ancak merak edilen sahte çürük raporlarını hangi sanatçıların ve zengin isimlerin aldığı.