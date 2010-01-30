Askeri savcı, Çetin Doğan'a Balyoz'u soracak

T24 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Taraf gazetesinde yer alan “Balyoz darbe planı” iddiasıyla ilgili olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda detaylı bir inceleme yapıldığını söyledi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı başlattığı ön incelemenin ardından askeri savcılığın soruşturma yapması emir verdi.



Gazeteci-yazar Fikret Bila, başlatılan soruşturmanın gidişatı ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Bila'nın Milliyet gazetesinde bugün (30 Ocak 2010) yayımlanan yazısı şöyle:





Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Taraf’ta yer alan “Balyoz darbe planı” iddiasıyla ilgili olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda detaylı bir inceleme yapıldığını kamuoyuna duyurmuştu. Bu konuda yürütülen çalışmaların hangi aşamaya geldiği sorusunu yanıtlayalım.





Ön inceleme



“Balyoz darbe planı” iddiasıyla ilgili olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) zaman yitirmeden bir ön inceleme başlattı.



1. Ordu’nun 2003 Mart ayında gerçekleştirdiği tatbikat semineriyle ilgili olarak Kara Kuvvetleri’ndeki bilgiler incelendi.



KKK’nın yaptığı ön inceleme sonucunda, bu konuda yetkili askeri savcılığın bir soruşturma yapması gerektiği sonucuna varıldı.





Iğsız’ın soruşturma emri



Sonraki aşamada 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız, 1. Ordu Askeri Savcılığı’na yazılı bir soruşturma emri verdi. Bu emir üzerine 1. Ordu Askeri Savcılığı soruşturmayı başlattı.





Darbe planı var mı yok mu?



1. Ordu Komutanı Iğsız’ın verdiği emirde, “2003 Mart ayında 1. Ordu Komutanlığı’nca icra edilen tatbikat seminerinde basında yer aldığı gibi bir planın hazırlanıp hazırlanmadığı”nın soruşturulması istendi.



Soruşturma emrinde ayrıca, basında yer alan bilgiler arasında 1. Ordu’nun gerçek planındaki bilgilerin bulunup bulunmadığı, eğer varsa, bu bilgilerin nasıl ve kimler tarafından sızdırıldığının soruşturulması da talep edildi. Keza 1. Ordu’da halen bilgi sızdırmayla ilgili olarak yürütülen soruşturmanın bu iddialar açısından da değerlendirilmesi emri verildi.





Savcı belgeleri istedi



Soruşturma emri alan 1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı ise Taraf gazetesinin yayımladığı belge ve CD’lerin celp edilmesine karar verdi. Savcılık söz konusu bilgi, belge, CD ve benzeri kayıtları gazeteden ve/veya teslim edildiği savcılıktan talep edilmesi işlemini başlattı. Savcılık önce bu bilgi, belge ve kayıtları inceleyecek.





1. Ordu’da arama



1. Ordu Askeri Savcılığı, “Balyoz darbe planı”nın dönemin 1. Ordu Kurmay Başkanı olarak albay rütbesinde görev yapan Süha Tanyeri’nin bilgisayarından alındığı iddiasını da araştıracak. Bu bağlamda, askeri savcılık 1. Ordu’da arama yapacak. İlgili olabilecek bilgisayarları inceleyecek.





Doğan Paşa’ya da sorulacak



1. Ordu Askeri Savcılığı, “Balyoz darbe planı”yla ilgili iddiaları dönemin 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’a da soracak. Ayrıca, tatbikat seminerine katılan dönemin Kolordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun, dönemin Donanma Komutanı Özden Örnek ve dönemin Harp Akademileri Komutanı İbrahim Fırtına’nın ifadesine de başvurulabilir. Keza söz konusu tatbikat seminerine katılan ve halen TSK’da bulunan diğer general ve subaylardan, savcılığın gerekli gördüklerinin sorgusu da yapılacak.





Kovuşturma aşaması



1. Ordu Askeri Savcılığı soruşturma sonucunda kovuşturmaya gerek olup olmadığına, diğer ifadeyle, dava açmaya gerek olup olmadığına karar verecek. Kovuşturmaya gerek görülürse, emekli veya muvazzaf generallerin dosyaları, dava açması için generallerin soruşturmasını yürütmekle Genelkurmay Askeri Savcılığı’na gönderilecek.





Yanıt aranacak sorular



Taraf’ın yayımladığı gibi bir darbe planının olup olmadığının saptanması amacıyla açılan soruşturmada, gündeme gelen soruların yanıtları da aranacak.



Tatbikat seminerinde böyle bir planın hazırlanıp hazırlanmadığının yanı sıra gerçek seminer metinlerinin ne olduğu, bu metinlere eklemeler yapılmak suretiyle bir plan oluşturulup oluşturulmadığı, seminerde tatbikat konusunun dışına çıkılıp çıkılmadığı, yetki aşımı yapılıp yapılmadığı, yayımlanan belgelerin 1. Ordu’ya ait bir bilgisayarın çıktısı olup olmadığı, bu belgeleri bir bavul içinde gazetecilere götüren birinin bulunup bulunmadığı, varsa bu kişinin emekli veya muvazzaf bir subay olup olmadığı, yayımlanan ses bantlarının iddia edilen komutanlara ait olup olmadığı, ses bantlarına montaj yapılıp yapılmadığı sorularına yanıt aranacak.



