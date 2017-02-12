T24 LogoT24 Logo
Dünya

Askeri polisin greve gittiği Brezilya'da bir haftada 137 kişi öldürüldü

Askeri polislerin greve başlamasından bu yana Espirito Santos eyaletinde bir haftada 137 cinayet işlendi

12 Şubat 2017 02:40

Brezilya'nın Espirito Santos eyaletindeki askeri polis grevi, eyalet yönetimi ile bazı polis dernekleri arasında eylemin sona erdirilmesi için anlaşma imzalanmasına rağmen askeri polis yakınlarınca sürdürülüyor.

Espirito Santos Kamu Polisleri Sendikası, askeri polislerin maaş artışı talebiyle greve gittiği 4 Şubat'tan bu yana eyalette öldürülen kişi sayısının 137'ye yükseldiğini açıkladı.

Protestoyu kendilerinin yaptığını söyleyerek devam ettiren yakınları, askeri polislerin kışlalarından çıkmalarına izin vermedi.

Espirito Santos'taki 4 askeri polis derneği ile grevin bitirilmesi için dün anlaşma imzalayan eyalet yönetimi, sabah saatlerinde görev başına dönen askeri polisler hakkında hiçbir idari işlem başlatılmayacağını açıkladı.

Polis yetkilileri ise kışlalarından çıkmayan askeri polislerin ailelerini kullanarak idari cezadan kaçtığını savunuyor.

 

 

ETİKETLER

brezilyaaskeri polisgrevcinayet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24