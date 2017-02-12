Askeri polisin greve gittiği Brezilya'da bir haftada 137 kişi öldürüldü

Brezilya'nın Espirito Santos eyaletindeki askeri polis grevi, eyalet yönetimi ile bazı polis dernekleri arasında eylemin sona erdirilmesi için anlaşma imzalanmasına rağmen askeri polis yakınlarınca sürdürülüyor.

Espirito Santos Kamu Polisleri Sendikası, askeri polislerin maaş artışı talebiyle greve gittiği 4 Şubat'tan bu yana eyalette öldürülen kişi sayısının 137'ye yükseldiğini açıkladı.

Protestoyu kendilerinin yaptığını söyleyerek devam ettiren yakınları, askeri polislerin kışlalarından çıkmalarına izin vermedi.

Espirito Santos'taki 4 askeri polis derneği ile grevin bitirilmesi için dün anlaşma imzalayan eyalet yönetimi, sabah saatlerinde görev başına dönen askeri polisler hakkında hiçbir idari işlem başlatılmayacağını açıkladı.

Polis yetkilileri ise kışlalarından çıkmayan askeri polislerin ailelerini kullanarak idari cezadan kaçtığını savunuyor.