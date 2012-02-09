-Askeri personeli taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı SAKARYA (A.A) - 09.02.2012 - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde askeri personeli taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Göktepe mevkisinde, 1. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli personeli taşıyan 54 TU 858 plakalı servis minibüsü devrildi. Kazada 12 kişi yaralandı. Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.