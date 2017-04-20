Askeri okullara başvuru şartlarından: FETÖ, PKK ve IŞİD'le bağlantılı olmasın; irticai faaliyette bulunmasın

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından mezun vermeyen ve ara sınıflardaki öğrencilerinin tamamı ihraç edilen askeri okullar, yeniden yapılandırmanın ardından Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yer alacak olan Kara, Hava ve Deniz harp okullarının yanı sıra astsubay meslek yüksek okulları için de başvurular açıldı. Seçmelere katılacak öğrenci adaylarından, kendilerinin, anne, baba, kardeşler ve velilerinin Bakanlar Kurulu veya mahkeme kararıyla terör örgütü kabul edilen 'FETÖ', PKK ve IŞİD ile bağlantılı olmamaları istendi. Kılavuzda "Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması" ifadesi yer aldı.

Darbe girişiminin ardından yeniden yapılandırılmaya çalışan askeri okullar, 2017-18 eğitim öğretim yılı için öğrenci almaya bu yıl başlayacak. Bu amaçla Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yer alacak olan Kara, Hava ve Deniz harp okullarının yanı sıra astsubay meslek yüksek okulları için de başvurular açıldı. Asker olmak isteyen öğrenciler ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı için de başvuru yapabilecek. Subay ve astsubay olmak isteyen öğrencilerin 25 Mayıs’a kadar Milli Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinden mutlaka başvurması gerekiyor. Bu öğrenciler, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) MSB Üniversitesi’nin ilgili bölümlerini tercih edebilecekler. Bu sınavda başarılı olanlar aldıkları puanlara göre üniversite tarafından düzenlenecek seçim aşamalarına çağrılacak. Askeri öğrenci adaylarında 1996 ve sonrasında doğmuş olmak, YGS’den en az 180 puan almış olmak, Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) katılmış olmak koşulları aranıyor.

Cumhuriyet gazetesinden Sertaç Eş'in haberine göre, ayrıca seçmelere katılacakların kendilerinin, anne, baba, kardeşler ve velilerinin Bakanlar Kurulu veya mahkeme kararıyla terör örgütü kabul edilen 'FETÖ', PKK ve IŞİD ile bağlantılı olmamaları isteniyor. Kılavuzda yer alan ifadeye göre adayların, “Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması" gerekiyor.

AKP, iktidarının her döneminde “irticai faaliyet” nitelemesine karşı çıktı. Başbakanlar ve Milli Savunma Bakanları, bu gerekçeyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmek istenen personel için sürekli şerh kararı koydu. Gelinen aşamada, TSK’nın geçmişteki hassasiyetleri, harp okullarının MSB Üniversitesi’ne bağlanmasına karşın korundu.