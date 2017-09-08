Askeri okul öğrencisi FETÖ'den gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nda yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapmasında, 15 Temmuz darbe girişi gecesi Kara Harp Okulu Nizamiyesi\'nde nöbetçi olan askeri öğrenci H.L.A. Eskişehir\'de gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hakkında gözaltı kararı bulunan H.L.A.\'yı Eskişehir\'de yakaladı. 15 Temmuz gecesi Kara Harp Okulu nizamiye girişinde nöbet tutarken darbecilere yardım etmekle suçlanan H.L.A.\'nın Ankara\'ya götürüleceği belirtildi.