'Askeri müdahale yerine IŞİD'le pazarlık masaya yatırıldı'

Musul'da IŞİD tarafından rehin alınan 49 konsolosluk çalışanının serbest bırakılması için yoğun çaba gösteriliyor. Ankara'da yapılan toplantılardaki eğilim, askeri seçeneğin gündeme alınmaması yönünde. Örgütle temas kurulduğu ve pazarlıkların sürdüğü de gelen bilgiler arasında.

Irak Şam İslam Devleti Örgütü'nün (IŞİD) Türkiye'nin Musul Konsolosluğu'nu basarak 49 personel ve aile fertlerini kaçırması bir anda gündeme oturdu.

Türkiye, baskın haberi geldiği andan beri teyakkuzda. Ankara'da önce Başbakanlık Resmi Konutu ardından da Çankaya Köşkü'nde olağanüstü toplantı yapıldı.

Rehin alınan 49 vatandaşın kurtarılabilmesi için yoğun çaba gösteriliyor. Edinilen bilgilere göre, personel ve ailelerin salıverilmesi için aracılar vasıtasıyla örgütle temas kuruldu.

Rehineleri kurtarabilmek için yürütülen pazarlıklar sürüyor.

Ancak yetkililer bunun bir fidye pazarlığı olmadığını belirtiyor.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, IŞİD Örgütü içerisinde görüş ayrılığı var.

Bir grup rehinelerin bırakılmasını isterken, diğer grup buna karşı çıkıyor.

Pazarlıklar da karşıt grubu ikna etmek üzerine yoğunlaşmış durumda.

Ankara'da yapılan kritik toplantıların ardından çıkan eğilim, askeri seçeneğin gündeme alınmaması yönünde.

Yani rehinelerin bırakılması için şu an herhangi bir askeri müdahele seçeneği masada yok.

Yetkililer, ikna çalışmaları ile kısa bir süre içerisinde rehinelerin serbest bırakılmasını hedefliyor.