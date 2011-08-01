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Dünya

ASKERİ MÜDAHALE OLASILIĞI LONDRA (A.A)

01 Ağustos 2011 13:47

-ASKERİ MÜDAHALE OLASILIĞI LONDRA (A.A) - 01.08.2011 - İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Suriye'ye askeri müdahalenin uzak bir olasılık olmadığını söyledi. Hague, Suriye güvenlik güçlerinin ülkenin çeşitli kentlerinde yönetimi protesto eden göstericilere yönelik aldığı sert tedbirleri değerlendirdi. Hague, Suriye'ye yönelik daha güçlü bir uluslararası baskı istediğinin altını çizdi. El Cezire televizyonu, Suriye güvenlik güçlerinin ülkenin Hama ve Der Ez Zor kentlerinde düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 150'e yükseldiğini bildirmişti.

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