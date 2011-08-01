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Dünya

ASKERİ MÜDAHALE İHTİMALİ DEVRE DIŞI LONDRA (A.A)

01 Ağustos 2011 14:58

-ASKERİ MÜDAHALE İHTİMALİ DEVRE DIŞI LONDRA (A.A) - 01.08.2011 - İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Suriye'ye yönelik askeri müdahale ihtimalini devre dışı bıraktı. BBC televizyonuna konuşan Hague, yönetim karşıtı göstericilere karşı sert tedbirlere başvuran Suriye yönetimine güçlü uluslararası baskı oluşturulmasını istedi. Hague, ''Ek yaptırımlar uygulanmasını ve her taraftan daha güçlü bir uluslararası baskı oluşturulmasını gerçekten istiyoruz. Elbette, etkili olması için baskının sadece Batılı devletlerden değil, Arap devletleri ve Türkiye'den de gelmesi gerekir'' diye konuştu.

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