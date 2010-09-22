-ASKERİ MİNİBÜS OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 6 YARALI BURHANİYE (A.A) - 22.09.2010 - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde askeri minibüsün otomobille çarpışması sonucu 6 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, tatbikattan dönen Pelitköy Jandarma Karakoluna ait 710282 plakalı Cemil Atsız (21) yönetimindeki askeri minibüs, İzmir-Burhaniye karayolunun 4. kilometresindeki kavşakta, Abdullah Kuyucu'nun (52) kullandığı 35 AZ 9681 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yan yatan minibüsün sürücüsü Cemil Atsız ile karakol komutanı Adem Yeşil (34), uzman çavuş Yasin Akgün (25) ile erler Hüseyin Yörük (22), Mahmut Dönmez (21) ve Fikret Yılmaz yaralandı. Yaralıların Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.