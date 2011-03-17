-ASKERİ MİDİBÜSTE YANGIN TEKİRDAĞ (A.A) - 17.03.2011 - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde askeri midibüste yangın çıktı. Omurtak Caddesi Kız Meslek Lisesi mevkisinde, Kırklareli'nin Vize ilçesi Jandarma Tatbikat Merkezi Komutanlığına ait 739305 plakalı askeri midibüste, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü tarafından durdurulan midibüste bulunan ve hastaneye giden 20 er ve erbaş araçtan indirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın arka lastik bölümünde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Midibüsteki askerler ise olay yerine gelen başka bir araçla askeri hastaneye götürüldü.