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Askeri malzeme taşıyan TIR'a silahlı saldırı

Askeri mühimat taşıyan sivil TIR'a, General Eşref Akıncı Kışlası önünde ateş açıldı

12 Nisan 2013 21:31

Ankara'dan Samsun'a giden ve askeri malzeme taşıyan bir TIR'a kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Can kaybının yaşanmadığı olayda, TIR'a 11 kurşun isabet etti.

Olay sonrası kaçan zanlıları arama çalışmaları devam ediyor. Ankara'dan Samsun'a giden askeri malzeme yüklü TIR'a, General Eşref Akıncı Kışlası önünden geçerken kimliği belirsiz kişilerce otomobilden silahla ateş edildi.

11 kurşuna hedef olan TIR'ın, seyir halindeyken lastiği patladı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Kışla önüne gelen olay yeri inceleme ekipleri, akan trafikte uzun süre boş kovanları aradı.

Kaçan zanlıları arama çalışmaları devam ediyor.

 

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