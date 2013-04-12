Askeri malzeme taşıyan TIR'a silahlı saldırı

Ankara'dan Samsun'a giden ve askeri malzeme taşıyan bir TIR'a kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Can kaybının yaşanmadığı olayda, TIR'a 11 kurşun isabet etti.

Olay sonrası kaçan zanlıları arama çalışmaları devam ediyor. Ankara'dan Samsun'a giden askeri malzeme yüklü TIR'a, General Eşref Akıncı Kışlası önünden geçerken kimliği belirsiz kişilerce otomobilden silahla ateş edildi.

11 kurşuna hedef olan TIR'ın, seyir halindeyken lastiği patladı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Kışla önüne gelen olay yeri inceleme ekipleri, akan trafikte uzun süre boş kovanları aradı.

Kaçan zanlıları arama çalışmaları devam ediyor.