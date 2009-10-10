Askeri mahkemede özel hayat gerginliği!

Ergenekon davası sanıklarından Yarbay Mustafa Dönmez’in “askeri malzemeyi gizlemek” suçundan yargılandığı askeri mahkemede özel hayat tartışması çıktı.



Dönmez, 2005’te gönül ilişkisi olduğu belirtilen Astsubay Zeynep K.’nın tanık ifadesinin okunmasına karşı çıktı.



Bu isteği reddedilen Dönmez, bu kez basının dışarı çıkartılmasını istedi. Dönmez’in bu talebini kapalı duruşma olarak değerlendiren mahkeme, tanığın özel hayatı ilgilendiren ifadelerine yayın yasağı koydu. Milliyet gazetesinin haberine göre, tanık ifadesinin okunmasına devam edilmesi üzerine Dönmez, “Lütfen çıkar mısın” diyerek, duruşmadaki eşi Binbaşı Fatma Dönmez’i de aldı ve salonu terk etti.



Bilirkişi raporu



Duruşmada dinlenen bilirkişi heyeti, Zir Vadisi’nde ve Dönmez’in Sapanca’daki evinde ele geçirilen mühimmata ilişkin hazırladıkları raporda, “mühimmatın Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı dışında başka birimlerce kullanılması olasılığının oldukça az” olduğu tespitinde bulundu. Duruşma, 27 Ekim’e ertelendi.