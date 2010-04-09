Askeri mahkeme talebine ret

T24- İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata ilişkin görülen davanın "görevsizlik kararı" ile askeri mahkemeye gönderilmesi yönündeki talebi reddetti.

Mahkeme heyeti, bazı sanık avukatlarının "davanın askeri mahkemede görülmesi gerektiği" yolundaki talebini değerlendirmek üzere duruşmaya verdiği aranın ardından, mahkemenin "görevsizlik kararı" vererek dosyanın askeri mahkemeye gönderilmesi talebini uygun bulmadı.

Mahkeme heyeti, Agos gazetesinin davaya "müdahil" olma talebini de reddetti.

"Ergenekon" soruşturması kapsamında Poyrazköy'de yapılan kazılarda ele geçirilen mühimmata ilişkin haklarında dava açılan 5'i tutuklu 17 kişinin yargılanmasına başlandı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar emekli deniz Binbaşı Levent Bektaş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Yarbay Ercan Kireçtepe, Binbaşı Erme Onat, Binbaşı Eren Günay ve Ergin Geldikaya ile tutuksuz sanıklar Tuğamiral Levent Görgeç, Yarbay Mustafa Turhan Ecevit, Ali Türkşen, Halil Cura, Ferudun Arslan, Sadettin Doğan, İbrahim Koray Özyurt, Muharrem Nuri Alacalı, Şafak Yürekli, Dora Sungunay, Tayfun Duman ve Mert Yanık katıldı. Duruşmaya, sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasıyla devam ediliyor.

Ceza istemleri

İstanbul Cumhuriyet Savcıları Ercan Şafak ve Murat Yönder tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar emekli deniz Binbaşı Levent Bektaş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Yarbay Ercan Kireçtepe, Binbaşı Erme Onat ve Binbaşı Eren Günay ile tutuksuz sanık Yarbay Mustafa Turhan Ecevit'in, "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak yürütme organını ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olmak", "patlayıcı madde bulundurmak", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından 29,5 ile 57'şer yıl arasında hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

Tutuklu sanık Ergin Geldikaya'nın "Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olmak", "patlayıcı madde bulundurmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından 17,5 ile 39 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteminde bulunulan iddianamede, tutuksuz sanıklar Tuğamiral Levent Görgeç ile Ali Türkşen, Halil Cura, Ferudun Arslan, Sadettin Doğan, İbrahim Koray Özyurt, Muharrem Nuri Alacalı, Şafak Yürekli, Dora Sungunay, Tayfun Duman ve Mert Yanık'ın da "Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 ile 15'er yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.