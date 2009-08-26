Askeri mahkeme kapatıldı

Avustralya Yüksek Mahkemesi, askeri adalet sistemini anayasaya aykırı bularak, ülkedeki askeri mahkemenin kapatılmasına karar verdi.

Brian Lane adlı eski bir denizcinin, askeri mahkemede görev yapan yargıçların, "emir komuta zincirinden bağımsız olmadıkları" gerekçesiyle askeri mahkemenin Avustralya anayasasına aykırı olduğu yönünde yaptığı itirazı haklı bulan, ülkedeki en üst mahkeme konumundaki Avustralya Yüksek Mahkemesi, askeri mahkemenin kapatılmasını kararlaştırdı.

Yüksek mahkemeye, bir üstüne saldırdığı iddiasıyla kendisine karşı dava açılması üzerine başvuran Lane'in davasının ise henüz karara bağlanmadığı öğrenildi.

Yüksek mahkemenin aldığı kapatma kararıyla askeri mahkeme tarafından 2 yıl içinde görülen 171 davanın durumu belirsiz hale geldi.

Savunma Bakanı John Faulkner, basına yaptığı açıklamada, "Yüksek mahkeme tarafından alınan karar sonucu, Avustralya Askeri Mahkemesince görülen davalarda alınan kararların geçerliliği yeniden gözden geçirilecek" dedi. Faulkner, hükümetin "askeri mahkemede verilen mahkumiyet kararlarının geçerli olduğunu" içeren bir kanun teklifini meclisten geçirebileceğini sözlerine ekledi.

Avustralya Askeri Mahkemesi, bir önceki hükümet tarafından, askeri disiplinin modern şekilde uygulanması amacıyla Ekim 2007'de kurularak, divanı harp ile askeri sulh hukuk yargıçlarından oluşan daha önceki uygulamanın yerini almıştı