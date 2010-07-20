Askeri mahkeme 'ıslak imza' davasını reddetti

T24- Deniz Piyade Kurmay Kıdemli Albay Dursun Çiçek hakkında, 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı' başlıklı yazıyla ilgili olarak açılan davanın, Genelkurmay Askeri Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasından ret kararı çıktı. Böylece Çiçek'in yargılanmasına yalnızca sivil mahkemede devam edilecek.

Sanık Çiçek, İstanbul'da yargılandığı 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı' davası ile bugünkü davanın aynı suçlamalarla açıldığını ifade etti.

Yazının basında yer alması sonrasında ilk soruşturmanın askeri savcılık tarafından başlatıldığını belirten Çiçek, bu sebeple İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'yetkisizlik, görevsizlik' kararı vermesi gerektiğini dile getirdi.

Askeri mahkeme, sanık avukatları tarafından yargılamanın askeri mahkemece yapılması talebini görüşmek için duruşmaya ara verdi. Mehkeme heyeti, ara sonrası, davanın reddine karar verdi.

Askeri Mahkeme, iki davada da aynı suçlamaların yapıldığına, ilk davanın ise İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkmesi tarafından açıldığına karar verererek, ret kararı aldı.

"EV SAHİBİ BİZİZ"

Sivil kıyafetle duruşmaya çıkan Çiçek, duruşma öncesinde ''Genelkurmay'da ev sahibi biziz'' diyerek gazetecilerle ayrı ayrı tokalaştı. Çiçek, tokalaşırken bu defa ''Bir teröristle tokalaşıyorsunuz haberiniz olsun'' diye konuştu.

"İKİ MAHKEMENİN BİLEK GÜREŞİ"

Çiçek duruşmada da, Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın 12 Haziran 2009'da soruşturma başlattığını, İstanbul özel yetkili savcılarının ise 'sahte plan' nedeniyle 17 Haziran 2009'da ifadeye çağırdığını anlattı.

Çiçek, ''Davete, askeri savcılığın açtığı soruşturma nedeniyle katılmamam uygun görüldü. Genelkurmay askeri savcısı İstanbul'a gitti ve İstanbul'daki ifadeye gitmemem konusunda mutabık kaldılar'' dedi.

Daha sonra ''Ergenekon Terör Örgütü üyesi olduğu'' iddiası konusunda İstanbul savcılarınca 30 Haziran 2009'da yeniden ifadeye çağrıldığını kaydeden Çiçek, konunun ''askeri yargı ile sivil yargının bilek güreşi'' haline geldiğini savundu.

Çiçek'in avukatları da Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nin görevli ve yetkili olduğunu öne sürdü. Çiçek'in avukatı Celal Ülgen, kimsenin aynı eylemi nedeniyle farklı mahkemelerde yargılanamayacağını dile getirdi. Ülgen, hem coğrafi bölge hem de yargı yeri açısından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunduklarını söyledi.

"YASALAR ÇİĞNENEİYOR"

Müvekkilinin asker olduğuna işaret eden Ülgen, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen asker kişilerin sivil mahkemelerde yargılanmaya devam ettiğini ve yasaların çiğnendiğini kaydetti. Ülgen, talepleri değerlendirilirken bunların dikkate alınmasını istedi.

Askeri mahkeme, tarafların dinlenmesinin ardından askeri savcının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava ile bugün görülen davanın aynı konuda olup olmadığına ilişkin görüşünü hazırlaması için duruşmaya saat 18.00'e kadar ara verdi.