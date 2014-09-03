Askeri mahkeme intihar eden askerin ailesine tazminat ödenmesine karar verdi

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi intihar eden askerin ailesinin tazminat talebini kabul etti. Mahkeme, aile sorunları olduğu bilinen askerin, dolu silahla nöbete gönderilmesini hizmet kusuru sayarak, devletin tazminat ödemesine hükmetti.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kışlada intihar eden Ramazan Bulut'un Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kışlada intihar eden Ramazan Bulut'un ailesinin tazminat talebini kabul etti. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Ramazan Bulut, Piyade Onbaşı olarak Kilis’teki Şerif Kaya Hudut Karakolu’nda vatani görevini yapıyordu. Ailesi ile sıkıntıları olan ve maddi sorunlar yaşayan Bulut, 2011 yılında kendisine ait silahla nöbet kulesinde intihar etti. Bulut ailesi maddi ve manevi tazminat talebiyle Milli Savunma Bakanlığı’na başvurdu. Ancak bakanlık ailenin tazminat talebini kabul etmedi. Bunun üzerine ailenin Avukatı İsmail Kılıç, AYİM’de dava açtı. Yerleşmiş içtihatlarında intihar eylemi sonucu meydana gelen ölüm olaylarında idarenin sorumluluğu bulunmadığı ve bu nedenle de tazminat taleplerini reddeden mahkeme bu sefer farklı bir karara imza attı. Kararda özetle şöyle denildi :

Aileye tazminat ödenmeli

“Olayda idarenin ajanı olan diğer askerlerin müteveffanın (Ramazan Bulut) ailesiyle sorunları olduğunu, maddi sıkıntıları bulunduğunu ve nişanlısının annesiyle sorunlarının bulunduğu bilmelerine rağmen durumu komutanlarına iletmemişlerdir. Ayrıca nöbete giderken de müteveffanın ‘bitmiyor’ şeklinde kendi kendine söylenmesini duymaları, dolayısıyla sıkıntılı olduğunu görmelerine rağmen bunu da komutanlarına iletmedikleri tespit edilmiştir.

İdare kısmen sorumlu

Bu durumda müteveffanın silahtan uzak tutulması gerekirken silahlı ve dolu şarjörlü olarak nöbet hizmetine gönderildiği anlaşılmakla ölüm olayında idarenin tamamen kusursuz olduğunu söylenemeyeceği değerlendirilmiştir. Bu haliyle müteveffanın ölümü ile sonuçlanan olayda kısmen de olsa idarenin hizmet kusurunun bulunduğu anlaşılmış ve bu suretle davacının zararının davalı idarece karşılanması gerektiği kabul edilmiştir.”

Tazminatta indirim yapıldı

Ailenin tazminat talebine kabul eden mahkeme, Bulut’un kendi eylemi sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle verilecek tazminattan indirim yapılmasına da karar verdi. Bulut ailesinin avukatı İsmail Kılıç, kararın sevindirici olduğunu belirterek “Sivil yargıdan sonra askeri yargı da intihar eden askerin ailesine tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi. Askeri mahkeme de idarenin kusurlu olduğuna karar vermiştir. Bu yönüyle karar sevindirici. İntihar eden askerlere yönelik yapılacak yasal çalışmalar için bu kararın temel olmasını ümit ediyorum” dedi.