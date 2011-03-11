-ASKERİ LİSELERE BAŞVURULAR 18 MART'TA BİTİYOR ANKARA (A.A) - 11.03.2011 - Askeri Liseler ve Bando Astsubay Hazırlama Okulu başvuruları, 18 Mart Cuma günü sonuna kadar ''www.osym.gov.tr'' adresi üzerinden yapılabilecek. Askeri Liseler ve Bando Astsubay Hazırlama Okuluna ilişkin tanıtım görüntülerinin bulunduğu klipte, şu ifadelere yer verildi: ''Askeri liseler sınavını kazanan sevgili gençler, Türk Silahlı Kuvvetleri sizleri bekliyor. Askeri liselerde öğrencilerin tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanıyor ve mezun olanlar harp okullarına sınavsız olarak giriyor. Karşınıza çıkan bu imkanı iyi değerlendirin. Çağdaş bir eğitim ve öğretim ortamında 21. yüzyılın komutanları olmak sizin elinizde.'' Klipte, söz konusu okullar için başvuruların 18 Mart 2011'e kadar (dahil) ÖSYM tarafından kabul edileceği ve ''http//osym.gov.tr'' adresinde bulunan ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden yapılabileceği bildirildi.