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Mardin'de askeri araca bombalı saldırı

Mardin-Diyarbakır karayolunda askeri konvoyun geçişi sırasında patlama meydana geldi

24 Nisan 2012 13:06

Diyarbakır karayoluna bu sabah askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu, yaralılar var. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de PKK'lılar şantiye bastı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Teröristlerin yola önceden yerleştirdikleri patlayıcıyı askeri araç geçerken uzaktan kumandayla infilak ettirdi.

Araç hasar görürken, yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Şemdinli'de de şantiye bastılar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi Umurlu köyü yakınlarında bulunan şantiyeyi basan PKK' lılarla güvenlik güçlerni arasında çatışma çıktı.

Çatışma sırasında şantiyede görevli 1 kişi yaralandı.

Operasyonların sürdüğü bölgede PKK'lı teröristlerin kaçarken iş makinalarının altına bıraktıkları mayının sabah saatlerinde patladığı, olayda ölen yada yaralananın olmadığı bildirildi.

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