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ASKERİ KONVOYA SALDIRI BİNGÖL (A.A)

05 Ağustos 2011 19:11

-ASKERİ KONVOYA SALDIRI BİNGÖL (A.A) - 05.08.2011 - Bingöl'de teröristler tarafından askeri konvoya düzenlenen saldırıda 3 asker hafif yaralandı. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Elazığ'dan Muş istikametine giden ve 5 araçtan oluşan askeri konvoya, Bilaloğlu köyü mevkisindeki ormanlık alanda, terör örgütü PKK mensupları tarafından roket atıldığı belirtildi.  Saldırı sonucu üç askeri personelin çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandığı ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırıya anında karşılık vermesi üzerine, terör örgütü mensuplarının bölgeden kaçarak uzaklaştığı kaydedildi. Bölgede operasyon başlatıldığı bildirildi.

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