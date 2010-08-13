Askeri konvoya pusu: 5 asker yaralandı

T24 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri sevkiyat yapılırken bir grup terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu 5 asker yaralandı.



Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan Şemdinli İlçesi'nde sınır birlikliklerine asker sevkiyatı yapan askeri konvoya, saat 00.45 sıralarında Yüksekova çıkışındaki kırsal alanda silahlı saldırı düzenlendi. Pusu kuran teröristlerin uzun namlulu silahlarla açtığı ilk ateş sonucu konvoydaki açalarda bulunan 5 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmanın yoğun olduğu bölgeye çok sayıda polis panzeri ve ambulans sevkedildi. Yaralı askerler ambulanlansa Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerler burada yapılan müdahalenin ardından helikopterle Hakkari Asker Hastanesi'ne sevk edildi.



Hakkari Vali Vekili Davut Sinanoğlu, askeri konvoyun Yüksekova İlçe merkezinden geçişinden sonra bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradığını belirterek, açılan ateş sonucu 5 askerin yaralandığını söyledi. Silahlı saldırı ardından bölgede çatışmanın halen sürdüğü belirtildi.





