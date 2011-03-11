T24 LogoT24 Logo
Gündem

Askeri komutanların dayağı mı öldürdü?

Er Esat Mengilli'nin, komutanları tarafından dövülmesi sebebiyle öldüğü iddia edildi.

11 Mart 2011 02:00

T24- Afyonkarahisar'da koşu sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybeden er Esat Mengilli'nin, komutanları tarafından dövülmesi sebebiyle öldüğü iddia edildi. Suçlanan bir astsubay ve 3 uzman çavuş, 10'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Emirdağ 3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan er Esat Mengilli, 4 yıl önce birliğinde düzenlenen 2 bin 400 metrelik teçhizatlı koşuya katıldı.

Koşunun bitimine yakın fenalaşan asker müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Komutanları Esat'ın kalp krizi geçirip şehit olduğunu aileye bildirdi. Ancak Esat'ın bir süre sonra terhis olan arkadaşları onun sopalarla dövüldüğünü ve kalp hastası olduğu bilinmesine rağmen koşuya zorlandığını söyledi.

Ailenin şikayeti üzerine askerin ölümüyle ilgili Jandarma Kıdemli Üstçavuş Özay Ayvaz ile Uzman Çavuşlar Mustafa Korkmaz, Muhittin Baş ve Sinan Almış hakkında Eskişehir Askeri Mahkemesi'nde dava açıldı.

10 yıla kadar hapis cezaları istenen 4 sanığın tutuksuz yargılanmalarının devam ettiği ve suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24