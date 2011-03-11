Askeri komutanların dayağı mı öldürdü?

T24- Afyonkarahisar'da koşu sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybeden er Esat Mengilli'nin, komutanları tarafından dövülmesi sebebiyle öldüğü iddia edildi. Suçlanan bir astsubay ve 3 uzman çavuş, 10'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Emirdağ 3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan er Esat Mengilli, 4 yıl önce birliğinde düzenlenen 2 bin 400 metrelik teçhizatlı koşuya katıldı.

Koşunun bitimine yakın fenalaşan asker müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Komutanları Esat'ın kalp krizi geçirip şehit olduğunu aileye bildirdi. Ancak Esat'ın bir süre sonra terhis olan arkadaşları onun sopalarla dövüldüğünü ve kalp hastası olduğu bilinmesine rağmen koşuya zorlandığını söyledi.

Ailenin şikayeti üzerine askerin ölümüyle ilgili Jandarma Kıdemli Üstçavuş Özay Ayvaz ile Uzman Çavuşlar Mustafa Korkmaz, Muhittin Baş ve Sinan Almış hakkında Eskişehir Askeri Mahkemesi'nde dava açıldı.

10 yıla kadar hapis cezaları istenen 4 sanığın tutuksuz yargılanmalarının devam ettiği ve suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.