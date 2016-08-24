Askeri kaynaklar: ÖSO, IŞİD'in elindeki Cerablus'a doğru ilerliyor

Türkiye, Suriye sınırında IŞİD'in elinde kalan son önemli nokta olan Cerablus'a, kendi desteklediği Suriyeli muhaliflerin hakim olmasını amaçlayan operasyon için hazırlıklar yaparken, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde sınırda bekleyen yaklaşık bin 500 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militanı Cerablus'a doğru harekete geçti. Askeri kaynaklar, ÖSO mensuplarının, Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Suriye sınırından yaklaşık 3 kilometre içerideki Keklice köyüne ulaştığını bildirdi. Anadolu Ajansı, ÖSO'nun Keklice'yi IŞİD'in elinden aldığını ileri sürdü.

Reuters haber ajansı, Türk yetkililere atfen topçu bataryalarının Suriye'nin Cerablus kentinde IŞİD'i, geçen hafta Suriye Demokratik Güçleri'nin eline geçen Menbic'de ise YPG'yi vurduğunu aktardı.

Topçu atışlarının pazartesi günü akşam saatlerinde yapıldığı bildiriliyor.

Reuters'a konuşan bir yetkili, iki noktaya yapılan atışların amacının 'muhalifler için koridor oluşturmak' olduğunu ifade etti.

Menbic'deki Kürt hedeflerine yönelik 20 topçu atışı yapıldığı, Cerablus'un ise daha yoğun bir bombardımana tutulduğu ifade ediliyor.

Türkiye, IŞİD ve Kürt silahlı grubu YPG'nin birbirinden farkı olmadığını savunuyor ve her iki yapıyı da 'terör örgütü' olarak sınıflandırıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün "DAEŞ'i sınırdan temizleyeceğiz" demişti.

Anadolu Ajansı ise sınırda güvenlik tedbirlerinin artırıldığını ve sınıra tank ve zırhlı personel taşıyıcıların sevk edildiğini aktardı.

Reuters: Muhaliflere harekât için izin verildi

Reuters bir başka haberinde, Türkiye'nin bir süredir silahlı Suriyeli muhalif gruplara Türkiye üzerinden geçerek, kuzeyden Cerablus'a yönelik bir harekât başlatmaları için izin verdiğini yazmıştı.

BBC'nin görüştüğü, Cerablus'taki operasyona katılmak için Türkiye'de bulunan ÖSO savaşçılarından biri olan ve adının Abu Samir olarak yazılmasını isteyen militan, Cerablus'a yönelik operasyonun 2-3 gün içinde başlayacağını öne sürdü. Fakat bunun değişebileceğini belirtti.

Halep'in kuzeyinden ve İdlib'ten Türkçe konuşan birileri tarafından gruplar halinde araçlarla Türkiye'ye getirildiklerini belirten Abu Samir, Karkamış'ta kendisinin "askeri üs" olarak tarif ettiği bir yerde kaldıklarını söyledi.

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Türkiye'nin Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde klasik anlamda bir askeri üs bulunmuyor.

Askeri konulara yakın kaynaklar, burada bilindik anlamda bir askeri üsten ziyade Türkiye'nin bu operasyonu yürütmek için oluşturduğu bir 'toparlanma noktası, geçici üs' olduğunu söylüyor.

ÖSO militanı: Askeri değil, lojistik ve operasyonel destek alıyoruz

Üzerlerinde üniformaları ve silahlarıyla Türkiye'ye getirildiklerini söyleyen Abu Samir burada lojistik ve operasyonel destek aldıklarını söyledi.

Diğer 1,500 ÖSO militanı ile burada kaldığını belirten Abu Samir burada askeri bir eğitimden geçip geçmediğini sorduğumuzda, "Hayır" diye yanıtlıyor ve eğitimin içeriğini şöyle açıklıyor:

"Ama Türkiye'den lojistik destek ve çeşitli teorik eğitim alıyoruz. Nasıl baskın yapılır gibi... Türkiye'nin top atışlarından sonra nasıl ilerleyeceğimiz ile ilgili bilgiler aktarıyorlar. Bu operasyon Türkiye'nin liderliğinde gerçekleşiyor. Türkiye, ÖSO komutanlarına ne yapılması gerektiğini söylüyor" diyor.

Kendilerini destekleyen başka ülkeler olup olmadığını sorduğumda ÖSO militanı, Katar, Suudi Arabistan ve aynı zamanda Batı'nın desteklediği Askeri Operasyon Merkezi(MOC) aracılığıyla da ABD'den destek aldıklarını iddia ediyor.

Her ne kadar pek çok tugay ve birlik bu operasyon için Özgür Suriye Ordusu ismi altında birleşmiş olsa da, Abu Samir ÖSO'nun Suriye savaşının başındaki gibi yeniden etkin bir güç haline gelebileceğini öngörmüyor.

Abu Samir, 'ÖSO, Suriye'de yeniden etkin olacak mı' sorumuzu şöyle yanıtlıyor:

"Zor. Çünkü ÖSO'ya bağlı birimler pek çok yerden destek alıyor. Ama bu birimler diğerleriyle koordineli halde değil. O yüzden pek çok grup var, tek bir gruptan bahsetmek zor."

Peki ya aynı bölgeyi almak isteyen Kürtler?

YPG'ye bağlı taburların birleşmesiyle kurulduğu dün duyurulan Cerablus Askeri Meclisi dün bir açıklama yaparak Türkiye'ye "her türlü düşmanca faaliyetlerinize en etkili şekilde cevap vereceğiz" dedi.

Abu Samir, operasyonun amacını Kürtlerin Afrin ile bağlantı kurmasının engellenmesi olarak yorumlarken, "eğer bu gerçekleşirse Halep'in kuzeyi paramparça olur" diyor.

Dün yapılan açıklama için ise şu yorumda bulunuyor: "IŞİD'e karşı Türkiye ile büyük bir kuvvet koordine ediliyor. Kürt güçleri aynı yere saldırmak istiyor. Gelecekte Kürt güçleri IŞİD ve ÖSO ile savaşabilir."