Askeri kaynaklar: IŞİD'in bomba üretim merkezi silahlı İHA'larla vuruldu

Askeri kaynaklar, IŞİD’in bomba üretim merkezinin silahlı İHA’larla vurulduğunu duyurdu.

Hürriyet'in askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, IŞİD'in Halep'e bağlı Azez ilçesinde bulunan, 'Patlayıcı Madde Üretimi ve Patlayıcı Araç Hazırlama Merkezi', Koalisyon Harekat Merkezinin yönlendirmesiyle İncirlik'ten havalanan MQ-1 modeli silahlı insansız hava aracı (İHA) ile imha edildi. Düzenlenen hava harekatı sonucu, IŞİD mensubu 2 kişi öldü.

Patlamalarla çöken bina içerisinde çok sayıda IŞİD'linin kaldığı bildirildi.