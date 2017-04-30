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Askeri kaynaklar: ABD, madem YPG ile iç içe, taciz ateşlerini durdurmalı

Askeri kaynaklar, ABD'nin sınırda YPG'ye kalkan olmasının Türkiye'nin tutumunda bir değişikliğe neden olmayacağını vurguladı

30 Nisan 2017 10:20

ABD ordusunun Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırının çok yakınına zırhlı araçlar konuşlandırarak YPG ile birlikte devriyeye çıkması bölgedeki Türk güvenlik kaynakları tarafından da doğrulandı. Askeri kaynaklar “Madem ABD ve YPG güçleri iç içe, o zaman ABD’nin terör örgütünün hudut karakollarımıza yönelik taciz atışlarını durdurması gerekir. Aksi durum bu saldırılara göz yumulduğu anlamına gelir” değerlendirmesi yaptı.

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın bölgedeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Amerikan zırhlı araçlarının hareketliliği sınırdaki Türk askeri tarafından aralıksız izleniyor. Sınırdaki bu hareketlilik Ankara’da da tüm ilgili devlet kurumlarının takibi altında.

Güvenlik kaynakları, ABD’nin PYD/YPG'ye kalkan olmak amacıyla sınır hattına zırhlı araç göndermesiyle ilgili, “Madem ABD ve YPG güçleri iç içe, o zaman ABD’nin terör örgütünün hudut karakollarımıza yönelik taciz atışlarını durdurması gerekir. Aksi durum bu saldırılara gözyumulduğu anlamına gelir” değerlendirmesi yaptı. ABD’nin sınırda PYD/YPG’ye kalkan olmasının Türkiye’nin tutumunda bir değişikliğine neden olmayacağı vurgulandı. Gerek görüldüğünde Sincar veya Karaçok bölgelerine 25 Nisan’daki gibi önceden bildirim yapılarak hava harekâtları yapılabileceği, taciz atışlarının devam etmesi halinde şimdiye kadar olduğu gibi anında misliyle karşılık verileceği belirtildi.

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