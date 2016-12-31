Askeri kaynak: Rus jetlerinin El Bab'ı vurduğu operasyonda koordinatları TSK verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat Kalkanı harekâtının 129. gününe ilişkin dün yaptığı açılamada ilk kez Rusya’ya ait uçakların El Bab’da IŞİD'i vurduğu bilgisi yer aldı. Askeri bir yetkili, "Koalisyon ile yapamadığımız işbirliğini Rusya ile yaptık. Her iki ülke uçakları, El Bab üzerinde ayrı ayrı operasyon yaptı, ama birbirimizi düzenli bilgilendirdik, koordinatlar paylaştık" dedi. Türkiye ve Rusya’nın, Suriye’nin El Bab bölgesinde IŞİD'e yönelik hava operasyonlarında ilk kez bilgi paylaşımı yapıp ortak tutum takındığı ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Uğur Ergan'ın askeri kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Türkiye ve Rusya Hava Kuvvetleri, iki ülke uçaklarının El Bab’a yapacakları hava operasyonlarında karışıklık yaşanmaması için karşılıklı uçuş ve hedef koordinatlarını, uçuş saatleri belirleyip paylaştı. Bu paylaşım sonucu Türkiye, El Bab’da TSK unsurlarının bulunduğu yere güneyden geldikleri istihbaratı alınan IŞİD'in bomba yüklü araç konvoyuna ilişkin koordinatı Rusya’ya verdi. Rusya, verilen koordinatlardaki hedefleri bombalayarak IŞİD'in araç konvoyunu imha etti. Türkiye ayrıca El Bab merkezinde IŞİD'e ait önemli bir hedefin koordinatını paylaştı. Rusya buraya da hava operasyonu yaptı.

Bir askeri yetkili, "Koalisyon ile yapamadığımız işbirliğini Rusya ile yaptık. Her iki ülke uçakları, El Bab üzerinde ayrı ayrı operasyon yaptı, ama birbirimizi düzenli bilgilendirdik, koordinatlar paylaştık. Tam bir ortak operasyon anlayışı sergiledik" dedi.



3 HAVA HAREKÂTI YAPTILAR

Rusya’nın El Bab’a yönelik hava operasyonları TSK’nın Fırat Kalkanı açıklamasına, “Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından, Bab ve hemen güneyindeki DEAŞ hedeflerine 3 kez hava harekâtı icra edilmiş, bunun sonucunda 12 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alınmıştır” diye yansıdı.



DEAŞ hedefleri karadan da vuruldu. Fırtına obüsleri, tanklar ve çok namlulu roketatarlarla barınma yeri, savunma mevzisi, komuta kontrol tesisi ve değişik tür silahmonteli araçlar olmak üzere toplam 222 DEAŞ hedefi vurularak kullanılamaz hale getirildi.



ŞEHİT HABERİ DOĞRULANDI

TSK, DEAŞ’ın önceki gün Al Azrak’ın güneyinde Türk askerlerine yönelik saldırısında bir askerin şehit düştüğü, 5 askerin de yaralandığı bilgisinin doğru olduğunu açıkladı. Dabık’ın 5 kilometre kuzeybatısında Azez’e 14 kilometre uzaklıkta bulunan Suran bölgesinde de DEAŞ’ın sivil halkı hedef alan bombalı araç saldırısında 6 sivilin öldüğü, 20 sivilin yaralandığı bildirildi.



NATO'DAN TEBRİK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak ateşkes mutabakatından dolayı tebrik etti. Çavuşoğlu, dün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile de görüştü. Görüşmede Astana’da 23 Ocak’ta rejim ile ılımlı muhalifler arasında yapılması öngörülen toplantı değerlendirildi. Çavuşoğlu süreçle ilgili AB’yi de bilgilendirdi. Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile de görüştü.



'DEAŞ EMİRİ VURULDU'

TSK’nın yaptığı açıklamaya göre, Türk savaş uçakları El Bab ve güneybatısındaki Daglabash’ta 17 DEAŞ hedefinin yanı sıra örgüte ait 13 savunma/silah mevzisi, 1 zırhlı araç, 1 bombalı araç ve 3 bombalı araç imal yerini vurarak imha etti. Türkiye’nin hava operasyonlarında ilk belirlemelere göre 26 DEAŞ’lı terörist öldürüldü. Yerel istihbarat kaynaklarından alınan bilgilere göre, vurulan bombalı araçlarda ölen birinin DEAŞ’ın Rakka’daki önemli elebaşlarından, sözde emir Ebu Husen Tunusi olduğu anlaşıldı. Bir askeri kaynak, “Bu, DEAŞ’ın El Bab’a ne kadar önem verdiğinin ve Rakka’dan güç kaydırdığının bir göstergesi” dedi.