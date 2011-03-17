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Dünya

Askeri helikopterler eriyen reaktörlere su boşaltıyor

Fukuşima Daiiçi Nükleer Santrali'ndeki nükleer sızıntısını engellemek için askeri helikopterler reaktörlere su boşaltıyor.

17 Mart 2011 02:00

 
T24- Japonya'da geçen hafta meydana gelen deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima Daiiçi Nükleer Santrali'ndeki nükleer sızıntısıyı engellemek için askeri helikopterler arızalı reaktörlere su boşaltıyor. 


Askeri helikopterlerin çalışmalarını izlemek için TIKLAYIN
 
BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, soğutma çalışmalarında basınçlı suyun kullanılması da planlanıyor. Daha önce tesisin çevresindeki radyasyon seviyesinin aşırı derecede yüksek olması nedeniyle helikopterlerin devreye sokulmasından vazgeçilmişti.


ABD kaygılı


Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri, santraldeki kriz konusunda kaygı belirtti.

Amerikan Nükleer Denetleme Komisyonu Başkanı Gregory Jaczko, reaktörleri soğutarak radyasyon sızıntısını önleme çabalarının sonuçsuz kalmaya başladığını söyledi.

Santral çalışanlarının ölümcül seviyede radyasyona maruz kalabileceklerini kaydeden Amerikalı yetkili, reaktörlerden birinde, kullanılmış yakıt çubuklarının depolandığı havuzun aşırı ısınma nedeniyle tamamen susuz kaldığını düşündüklerini söyledi.

Japonya'daki Amerikan askerlerinin bir bölümüne radyasyonun olası etkilerine karşı poatsyum iyodür tabletleri verilmeye başlandı.

Amerikan yönetimi ayrıca vatandaşlarını santralin 80 kilometre uzağında durmaya çağırdı.

Japonya santralin 20 kilometre kadar çevresinde yaşayanları tahliye etmişti.


Ölü sayısı 5178'e çıktı


Ölü sayısının 5178'e çıktığı açıklandı. Polise göre 8606 kişi de kayıp.

Daha fazla yardım almaya başlamalarına karşın ağır kış koşulları felaketzedelerin sıkıntılarını daha da artırıyor.

Fukuşima Valisi, tahliye merkezlerinde felaketzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanamadığını söyledi.

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