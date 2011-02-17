Askeri hedef tahtası yapan komutana soruşturma

T24

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gönül, "Şırnak'ta birbirlikte bir yüz başının erleri dizerek atış talimi yaptığına dair" görüntülerin medyada yer aldığının belirtilmesi üzerine, "Olay doğruysa fevkalade üzüntü verici, olmaması gereken, fevkalade yanlış ve müessif bir olay. Genelkurmay gerekli inceleme ve soruşturmayı başlatmış durumda" dedi.Gönül, bir başka soru üzerine, görüntüleri izlemediğini ancak bugünkü gazetelerde konuya ilişkin haberleri okuduğunu ifade etti.Gönül, "Genelkurmay ile bu konuda bir görüşme yapıp yapmadığının" sorulması üzerine "Bizim iç meselemiz" yanıtını vermekle yetindi.Dün Özel Kuvvetler'de görev yapmış olan Yüzbaşı Metin Gürcan'ın Şırnak Akçay 6. Motorlu İç Güvenlik Piyade Tugayı'ndaki askerleri hedef tahtası olarak kullandığı görüntüler basında yer almıştı.