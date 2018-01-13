Askeri gemideki yangın: 11 asker dumandan etkilendi

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Foça ilçesindeki bir askeri geminin kazan dairesinde, elektrik kablolarının tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 11 asker hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

Foça Deniz Üssü\'nde konuşlu Beykoz Gemisi\'nin makine dairesinde, dün saat 18.00 sıralarında, elektrik kablolarının tutuşmasıyla yangın başladı. Yangını fark eden nöbetçi askerler, müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangını söndürme çalışmasına katılan 11 asker, dumandan etkilendi. Askerler, önce Foça Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Askerlerden 3\'ü, ambulansla Menemen Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedavileri tamamlanan askerlerden 8\'i taburcu edilerek, birliklerine gönderildi. Diğer 3 askerin gözlem altında tutulduğu bildirildi.