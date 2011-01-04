-ASKERİ EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ: 2 YARALI İZMİR (A.A) - 04.01.2011 - İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağı Menemen ilçesine bağlı Görece köyü yakınlarında düştü, 2 kişi yaralı olarak kurtuldu. Menemen Kaymakamı Turgut Subaşı, Görece köyü yakınlarında bir askeri eğitim uçağının düştüğünü belirterek, uçakta bulunan bir öğretmen ve bir kursiyerin yaralı olarak kurtulduğunu söyledi. İsimleri henüz belirlenemeyen yaralıların Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldığını ifade eden Subaşı, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydetti.