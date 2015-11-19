'Askeri değil, siyasi çözüm'



Avrupa Birliği ülkeleri, Paris’teki saldırıların ardından IŞİD’le nasıl mücadele edileceğini tartışıyor. En çok endişe duyan ülkelerin başında da Almanya geliyor. Saldırı korkusu yüzünden Hollanda ile oynanacak milli maçın iptal edildiği Almanya’da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Fransa da Avrupa Birliği tarihinde ilk kez Avrupa Birliği Sözleşmesi’nin 42’inci maddesinin 7’inci paragrafına dayanarak Birlik’teki ortaklarından yardım istedi. Sözleşme, “Bir üye devletin egemenlik alanına silahlı saldırı yapılması durumunda diğer bütün üye devletlerin ellerindeki bütün imkanları kullanarak yardım ve destekte bulunmalarını“ öngörüyor.

Fransa’nın talebi ile ilgili olarak istişarelerin devam ettiğini belirten Sosyal Demokrat Parti’nin dış ve savunma politikaları uzmanı Rolf Mützenich, işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin şunları söyledi:

“Fransa istişare arayışında. Fransa’nın yükünü hafifletmek için diğer ülkelerin neler yapabileceği konusunda bilgi alışverişinin ivedilikle gerekli olduğuna inanıyorum. Siyasi açıdan da neler yapılabileceği konusunda istişareler ivediklikle gerekli. Bu saldırı tamamen dışarıdan yönlendirilmedi. Fransız ve Belçika vatandaşlarının da parmağı olduğu aşikar. Bu nedenle tek başına karar vermek zor…“

"Sadece Suriye'de değil"

Fransa, ABD ve Rusya ile birlikte IŞİD’i hedef alan hava saldırılarını sürdürüyor. Ancak IŞİD tehdidinin sadece Suriye ile sınırlı olmadığını, Almanya dahil başka ülkelerin de tehdit altında olduğunu belirten Mützenich, Almanya’nın Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında teröre karşı mücadele ettiğini, emniyet güçleri arasındaki işbirliğine de katıldığını söyledi.

Sadece Suriye’ye odaklanmamak gerektiğini ifade eden Mützenich, Almanya’nın hava saldırılarına katılmasına sıcak bakmıyor. Viyana’da devam eden görüşmelere işaret eden Mützenich, Suriye’deki vekalet savaşına katılan herkesin siyasi çözüm olmayacağını bildiğini, ancak bunun da askeri çözümün gerekli olduğu anlamına gelmediğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler’e işaret eden Mützenich, “Birleşmiş Milletler bir rol üstlenmek zorunda. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Hollande da Güvenlik Konseyi’nden bir karar çıkartmaya çalışıyor. Almanya girişim Almanya tarafından da destekleniyor“ dedi. Siyasi sürece öncelik verilmesi gerektiğini belirten Mützenich, Almanya'nın Suriye'ye kara birliği göndermesi gerektiği şeklindeki görüşlere ise karşı çıkıyor.

Mützenich sözlerini “Hayır, bunun çözüm olacağına inanmıyorum. Öte yandan nihayetinde yabancı birlikleri Orta ve Yakın Doğu'ya çekmek ve böylece şimdiye kadar savaşan gruplarla birlikte ortak bir cephe açmak IŞİD'in stratejilerinden biri. Bu stratejinin hayata geçirilmesine izin vermemeliyiz. Ayrıca 11 Eylül sonrası neler yaşandığını da gördük. Bu nedenle Alman hükümeti siyasi sürecin ön planda tutulmasını desteklemeli“ diye sürdürdü.

"Tehlike Almanya için yeni değil"

Fransa, Almanya'dan daha somut bir talepte bulunursa ve hava saldırıları için yardım isterse? Sosyal Demokrat Parti Meclis Grup Başkan Yardımcısı ve partinin savunma uzmanı Rolf Mützenich bu soruya ise net bir yanıt vermiyor. Terör tehlikesinin Almanya için de yeni olmadığını belirten Mützenich, 11 Eylül'den beri böyle bir endişenin yaşandığını belirtiyor. Mützenich, polis teşkilatları arasındaki işbirliğinin önem taşıdığını ve bu saldırıların arkasındaki kişilerin ortaya çıkarılması gerektiğini de sözlerine ekliyor.