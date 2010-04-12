Askeri davalar artık daha şeffaf olacak

T24-

Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıya göre, Askeri mahkemeler, 3 askeri hakimden kurulacak. Askeri mahkeme kurulunda bulunanların en kıdemlisi, mahkeme başkanı olacak.





Subay üyeler, askeri mahkeme heyetinden çıkarılacak. Subay ve astsubayların işledikleri suçlara ait davalar ile ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlara ait davalar hariç olmak üzere, üst sınırı 5 yıla kadar (5 yıl dahil) hapis cezaları ve bunlara bağlı adli para cezaları ile bağımsız olarak hükmedilecek adli para cezalarını ve güvenlik tedbirlerini gerektiren Askeri Ceza Kanununda ve diğer kanunlarda yazılı suçlara ait davalara ve suç konusu olmayan eşyanın müsaderesine, tek hakim tarafından bakılacak.

Görülmekte olan davalar nedeniyle tek hakim ile askeri mahkeme kurulu arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını, Askeri Yargıtay çözümleyecek.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulla bakılmakta olan davalarda, davanın tek hakim tarafından yürütülmesi gerektiği gerekçesi ile görevsizlik kararı verilemeyecek, kurulla verilerek kesinleşmiş kararlarla ilgili olarak, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra alınması gereken kararlar, kurulla verilecek.



PERSONEL VE AMORTİSMAN GİDERLERİ

Sağlık sebepleri dışında okullarla yüksek öğrenim kurumlarından çıkarılan askeri öğrencilere,''personel ve amortisman giderleri hariç'' devlet tarafından yapılan masraflar faizi ile birlikte ödettirilecek.

Daha önce askeri öğrencilikten çıkarılanlardan kendilerine tahakkuk ettirilen borçlarını ödemiş ya da taksitlendirmiş olanlar ile yargılamaları devam edenler veya kesin hükme bağlanmış olanlar da 3 ay içerisinde müracaat etmeleri halinde aynı hükümden yararlanabilecek.

Mayın arama ve temizleme faaliyetlerinin fiilen icrası sırasında malul olanlar ile ölenlerin dul ve yetimleri de terörle mücadele sırasında malul olanlar ile ölenlerin yakınlarıyla aynı statüye getiriliyor. Böylece aynı nitelikte görev yapan personel arasındaki özlük hakları farklılıklarının giderilmesi amaçlanıyor.



GİZLİ BELGELERİN BAŞVURU SAHİPLERİNE İNCELETTİRİLMESİ

Tasarı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu'nda da AİHM kararları doğrultusunda değişiklik yapıyor. Buna göre, dava dosyasındaki bilgi ve belgeler taraf ve vekillerine açık olacak.

Taraf ve vekillerine incelettirilemeyecek nitelikteki bilgi ve belgeler; bulundukları yer itibarıyla taraf ve vekillerine açık olan diğer evraktan ayrılamaz nitelikte iseler, taraf ve vekillerine incelettirilecek suretleri, ilgili bölümleri idare tarafından karartılarak ayrıca gönderilecek

Davacı taraf veya vekili, karartılan veya verilmeyen bilgi ve belgelerin savunmaya esas teşkil edecek unsurlar olduğu iddiası ile mahkemeye itiraz edebilecek.

Bu hükümlere göre elde edilen ve gizlilik derecesine sahip bilgi ve belgeler, taraf ve vekillerince mahkeme haricinde, diğer bir maksatla kullanılamayacak.

Işıklar Askeri Hava Lisesinin de Hava Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday Öğrenciler ile Uçuş ve Paraşüt Eğitimine Tabi Tutulacak Harp Okulu Öğrencileri Kanunu kapsamına alınması öngörülüyor.

Tasarıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisi bünyesinde bulunan Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin özlük hakları diğer harp okullarıyla aynı düzeye getiriliyor.



UZMAN ERBAŞLAR

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olan uzman erbaşlar yeniden istihdam edilebilecek. Bu kişilerin, sözleşmeleri ''sıhhi arıza'' nedeniyle feshedilemeyecek. Uzman erbaşlara da subay ve astsubaylara olduğu gibi mazeret izni verilebilecek.

Terörle mücadele kapsamında malul olan uzman erbaşlar, kadrolarının kaldırılması veya bu kadrolarda istihdam edilmelerine gerek kalmaması durumunda sağlık niteliklerine uygun kadrolara atanabilecek.

Doğal afetlerde görev alan askeri personel de kazandan beslenecek arasına dahil ediliyor.